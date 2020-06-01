教育部今天表示，今年「留學獎學金」有663人報名，最後擇優錄取205人，包括一般生一般學群168人；選送赴特定國家生-北歐10人、新南向國家13人(含泰國、新加坡、澳大利亞及紐西蘭)；特殊生-勵學優秀生2人、原住民生9人、身心障礙生3人。

培育我國優秀青年國際專業領域人才，教育部自2003年起設置「留學獎學金」，補助一般生及選送赴特定國家學生每年1萬6000美元，補助年限最長2年；特殊生每年補助美金3萬元，補助年限最長3年，迄今累計受獎生已達3553人。

這項獎學金獎助對象主要以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」、選送赴新南向國家及特殊身分學生得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

教育部表示，今年「留學獎學金」共錄取205人，錄取生須於10月30日前辦妥簽約及契約書核定程序，並於12月31日以前啟程出國留學，逾期將喪失獎學金受獎資格。

本項留學獎學金甄試審查成績單將今日以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

(中時 )