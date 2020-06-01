民進黨立委何志偉、蘇巧慧今日邀請衛福部等多位產官學代表於立法院中興大樓召開「國際旅遊聯盟」座談會。與會的台灣教授協會會長賴振昌表示，台灣防疫表現不差，但要振興觀光也要考慮的疫情的安全性，不能因為前陣子有好的防疫成果就輕忽。此外，觀光業也要「適者生存」，過去大陸低價陸客團是否要退場，這部分都要深思檢討。

何志偉表示，去年共有1千多萬外籍人士來台，如今隨著疫情趨緩，台灣也預計在6月7日解禁，對此將規劃「國際旅遊聯盟」，並將在近期舉辦公聽會討論。

臺大醫院副教授李秉穎則提醒，國外對於商務人士，是採隔離5天作法，但新冠肺炎的潛伏期有14天，這是必須要去考慮的地方，萬一出現破口，國內旅遊又會出現風險。

李秉穎指出，到時候若有外籍人士來台後發病，這部分還要討論如何處理。此外，台灣疫苗產業相對先進國家是嚴重落後，未來可能發生外國已經製造出疫苗，台灣必須央求進口。

李秉穎認為，如果要推動「國際旅遊聯盟」，外交部必須做好相關的工作準備，因為各國的標準都不同，要先有共識，建立聯盟，才能交換並分享準確的疫情資訊。

蘇巧慧說，可先開放防疫優等的國家，但若是資訊不透明的國家就暫緩考慮。以日本為例，他們就是先開放商務人士及跨太平洋夥伴全面進步協定會員國(CPTPP)。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥說，正在依據各國疫情風險高低而研擬不同的管制措施，但原則上會考量採納雙邊互惠。

何志偉表示，去年來台觀光844萬旅客，商務工作來台84萬人次。而近期日本也已考慮解除第一波外國人士入境管制，如果國家疫情相對穩定，那麼安全的國家可以來討論要不要先開放。

(中時 )