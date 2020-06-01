台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)將於6月2日除息，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網即日起攜手迪士尼舉辦《紓鴨購物節》，預估帶動全站買氣成長30%，在外資買盤力挺下，富邦媒今天盤中股價強勢大漲，直逼上市高價599元，亦推升寶雅(5904)股價同步走高，重回600元關卡。

受惠於宅經濟興起，富邦媒第1季合併營收151.1億元，年增28.7%，每股盈餘3.16元，年增11.6%，同步創下歷年同期新高，累計今年1至4月營收年增率達35.3%，佔比突破90%；新冠肺炎疫情下突如其來爆量訂單，也考驗momo備貨與物流的實力；富邦媒momo持續布建倉儲以強化庫存能量，於疫情第一時間可廣納優質商品入庫銷售，提升momo可接訂單的處理能量；截至今年第1季，momo主倉與衛星倉數已達23座，而momo商品分倉策略的成效，已做到整體性的貨量南北分流，透過大數據提供之參考資料，商品入庫可直接配送至各地衛星倉，加上主倉與衛星倉間相互串連運作，以提升物流效能，momo倉儲布建藍圖仍持續拓展，至今年底將朝30座邁進，南倉也預計於下半年動土。

為因應電商業務年年雙位數成長，富邦媒今年以提升物流營運的效能、補足市場服務需求出發，成立富昇物流公司，並協同既有14家運輸公司策略合作，以強化物流中心、衛星倉、客戶間的運能串連，讓momo物流短鏈最後一哩路佈局，從點線面達到更廣泛的拓展。

此外，富邦媒momo購物網持續豐富各項產品，看準迪士尼超高人氣，momo購物網即日起攜手迪士尼舉辦《紓鴨購物節》，一系列慶祝活動包含「momo限定唐老鴨商品加價購」，「水手風」小圓椅、貼皮手提袋、不鏽鋼餐具組等限量好物，還有集結DHC唐老鴨款護脣膏、哈瓦仕唐老鴨造型BABY鞋等的「紓『鴨』夢幻逸品專區」，為回饋momo粉長期的支持，同步精選眾多商品優惠3折起，再加碼下單抽FUJI按摩沙發、簽到抽多功能電烤盤、滿額登記送飛利浦氣炸鍋或最高6000元等好康。預估帶動全站買氣成長30%。

富邦媒挾電商前景看俏，以及業績穩定成長，近期股價連番大漲，上週五外資買超177張，為即將於6月2日除息的富邦媒增添助力，富邦媒今天盤中股價再度大漲，直逼上市高價599元，拉近與百貨類股股王寶雅的差距，股王寶座之爭再起。

(時報資訊)