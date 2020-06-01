不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)6月整體盤價續開高，為連續第2個月上揚，內銷共計漲價每噸3000元；雖終端整體需求不強，惟隨著上游漲價，市場流通價也緩升，加上全球各地疫情趨緩，供應鏈陸續恢復，可望帶動下半年不鏽鋼市場比上半年逐步好轉。

燁聯6月續漲價，其中，主力商品內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第2個月上揚；另一大廠唐榮6月盤價也同步漲價，亦是連2漲。

隨著國際鎳價翻揚，燁聯5月盤價先止跌反彈，內外銷同步調漲為半年來首見。其中，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，6月再漲1000元，連二月共計漲3000元。

唐榮繼5月同步順利漲價後，6月盤價同步開高，內銷熱冷軋每噸漲1000元，與燁聯相同；外銷部分，調漲每噸30美元。

第二季鎳價及不鏽鋼價開低走高，彌補4月降幅。第二季不鏽鋼價已呈現逐步走穩的態勢。目前隨著不鏽鋼上游連二漲，市場不若先前悲觀，加上全球陸續解封開工，有助於後市需求逐步回溫，只要疫情持續受到控制，上下游供應鏈回穩，下半年不鏽鋼市況可望優於上半年之表現，有利於不鏽鋼加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等銷售逐步回溫。

(時報資訊)