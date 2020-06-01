台南公園燕潭1日上午7時出現一具女浮屍，嚇壞晨運民眾，救難人員打撈屍體上岸，警方查出女死者為蔡姓老婦，住在附近的養護中心，疑似久病厭世，5月31日晚間6時自行外出，1日上午就被發現屍體。

台南公園臨近火車站，具百年歷史，是台南市最古老、最大型公園，每天有許多民眾流連，清晨也有運動的民眾，一度是大量外籍移工的休憩地點，民眾使用率高。

台南公園內燕潭過去曾有民眾輕生或意外溺斃，近兩年因為加強管理，已未發生溺水案，1日上午竟又發現浮屍，嚇壞不少晨運民眾。

趕到的警消人員將女死者打撈上岸，警方訪查附近養護中心，得知死者身分為82歲蔡姓老婦人，疑似因久病厭世，前一晚6時自行離開養護中心尋短。

警方通知家屬確認，蔡婦的女兒稱母親生前有脊椎、腳痛等宿疾，可能病痛纏身尋求解脫，自行步行道公園內，對此案沒有意見。警方已報請檢察官相驗大體。

附近民眾表示，台南公園使用度高，在人為管理上卻常出現問題，除了燕潭溺水外，包括機車入園、垃圾、聚賭、私人侵占等，近年因逢公園百年紀念，有加強維護，不過最近似乎又鬆懈，民眾見到公園輕生案件，甚感忌諱。

(中時 )