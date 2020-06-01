疫情趨緩，桃園推「好習慣、好疫調、好醫療」防疫新生活。(蔡依珍攝)

疫情趨緩，桃園1日起親子館等場館開放、酒店舞廳也解封，桃園市副市長李憲明在防疫會議呼籲民眾恢復正常生活的同時，也要維持「好習慣」戴口罩與維持社交距離、「好疫調」實施實名制、「好醫療」確保醫療資源充足等，落實防疫新生活。

衛生局長王文彥表示，防疫觀念融入民眾日常生活是恢復國際交流、促進經濟復甦的重要基礎，中央流行疫情指揮中心推動「防疫新生活」，盼全民防疫，保持社交距離或配戴口罩，養成良好衛生習慣，並配合實名名制，達到快速追蹤，減少確診個案，進而保障醫療體系，減輕醫護人員負擔。

李憲明說，隨疫情趨緩，桃園各場館已陸續開放市民使用，桃園16處景點人潮警示燈號也放寬標準，人潮70％以下顯示安全「綠燈」、70％至80％為警示「黃燈」，「紅燈」則放寬為80％以上，未來會視疫情況調整，目標是紅色燈號調高到人潮上限，維持警示功能，以免遊客前往景點卻因人潮多的塞車或人擠人亂象掃興。

李憲明也指示加強宣導「好習慣、好疫調、好醫療」的防疫新生活觀念，讓防疫觀念融入民眾日常生活。

(中時 )