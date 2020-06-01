國民黨高市議員1日質疑民進黨支援罷韓團體徵工讀生的經費，但Wecare高雄澄清是支援長布條整理工作，並非動員。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓演習催出2萬人，國民黨高市議員1日出示網路罷韓徵工讀生的訊息，質疑民進黨支援經費，且「算不算走路工，請中央解釋一下」；光復高雄總部則坦言，有請工讀生，但只有請10位，「請不要把高雄人當做塑膠，666見真章」。

國民黨高市議員陳麗娜說，罷韓遊行沒申請集會，是違法活動，而且號稱公民團體Wecare高雄糧草不斷，背後有什麼支撐力量，挺罷韓的市民真正當了高雄的主人，還是被政黨玩弄在手掌中？她認為，民進黨派系才是罷韓最大的受益者。

議員李雅靜出示臉書截圖，指罷韓遊行有錢到可以上網徵求工讀生，經費從哪來？什麼樣的公民團體能有源源不絕的銀彈，法務部要不要查一下？議員王耀裕更直指，菊系就是罷韓最重要的經濟來源，否則垃圾袋、黃絲帶、乾洗手等贈品哪裡來，「要大方講清楚，民進黨才能記功啊！」

議員童燕珍呼籲罷韓團體公開帳目，遊行一場接著一場辦，幕後金主是誰？議員李眉蓁則痛批，參與政治就別假清新，反是選舉獻金帳戶都要公開，為何罷韓活動不必交代？假罷韓之名，行募款之實，奪權斂財又喊著民主，才是民主最大的恥辱。

光復高雄總部指出，的確有工讀生，但是廠商為運送龐大且具有一定重量的布條，並確保遊行安全，及後續的整理回收，因此請了10位工讀生協助，他們反批韓在1221遊行後，譏笑光復高雄大布條是遮羞布，現在又說高雄市民全是工讀生？請不要把高雄人當做塑膠。

(中時 )