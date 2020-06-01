美國爆發「我不能呼吸」大暴動，國民黨前副祕書長蔡正元今天連發兩文，先酸嗆蔡政府對美國發出紅色旅遊警戒，「實在太不講道義了」，再轟川普政府的中美對抗，導致美國白人「掃黃打黑」，造成種族鬥爭；他提醒美國的黃種人和殖民化的香港人，以及親美想台獨的台灣人，都很難不被捲入成為邊緣夾縫下的犧牲品，不要自以為是地替白人當前鋒。

蔡正元今天清晨在臉書發文說，美國爆發「我不能呼吸」(I Can’t Breathe)全美抗爭暴動，「我不能呼吸」是被美警扼殺死亡的黑人遺下的最後一句話，現在成為抗爭活動的主訴求。美國各大都市全部陷入街頭暴動，美國自吹的民主、自由、人權，已無法遮蓋種族和階級社會的不公不義，以及白人統治階級的殘暴，已讓黑人「不能呼吸」。

他說，美國警察先殺了人，小規模的警察局前抗爭，又惹來警察開槍；法醫又說死者不是窒息而死，未來陪審團可能又放了兇警；川普又命令槍殺暴動群眾，又準備派憲兵鎮壓，又說要放惡狗咬白宮前抗爭者，又說要用「不祥的」武器對付抗爭，這簡直是「美國暴政一條龍」。

蔡正元表示，川普政府即使再醜陋，但總是蔡英文政府的大恩人；蔡政府今天針對美國宣布紅色旅遊警戒，未免太沒道義了。現在新冠肺炎尚未平息，真的會去美國旅遊的台灣人可說少之又少；川普現在像熱鍋上的螞蟻，完全亂了方寸，所以才不斷的胡言亂語，幹嘛在川普最困難的時候，不能多少幫川普承擔一點？蔡政府還發出紅色旅遊警戒，實在太不講道義了。

蔡正元中午又以「我們不能呼吸！」為題發文表示，美國爆發「不能呼吸」抗爭暴動，從種族歧視的白人警察在眾目睽睽之下公然殺害黑人，引爆1968年金恩遭白人暗殺以來，美國最大規模的群眾抗爭暴動。在美國地圖上，已有超過75 個城市爆發抗爭、超過25個城市宣布宵禁，更有許多州長下令國民兵鎮壓，形成美國眾議院議長裴洛西說的「這是一條美麗的風景線」。

他說，這條「風景線」源自中美對峙貿易戰產生的貧困，美國種族階級社會的有色人種率先在貿易關稅下遭到重創；美國白人統治階級又視若無睹新冠肺炎爆發後，川普政府瞞頇愚蠢、應對失據；美國醫療體系排斥貧窮人口，外加封城效應、百業蕭條、失業人數爆增至戰後最高點，「真的讓有色人種不能呼吸」。一個遭白人警察殺害的黑人，死亡前最後遺言「我不能呼吸」，觸動美國底層人民的心痛，因為他們也發現自己不能呼吸，一場「不能呼吸」運動就此爆發。

蔡正元說，香港問題更加劇，中美意識型態鬥爭，這已不是理性的利益算計，而是走向中世紀式的宗教審判。有人悲涼的開玩笑說，中國大陸忙著「掃黃打黑」，美國白人也忙著「掃黃打黑」，只是不同的黃與黑。

他提醒，美國的黃種人移民雖是有高教育和高收入，平常的心態較自認為是白人，但在這場中美對峙下成了邊緣人；一個越強大的中國，美國黃色邊緣人越有地位；但中美對抗越激烈，黃白對抗也會越表面化，這是太平洋兩岸的兩大種族鬥爭。美國的黃種人和殖民化的香港人，以及親美想台獨的台灣人，很難不被捲入成為邊緣夾縫下的犧牲品，而不是自以為是的替白人當前鋒。

蔡正元強調，杭廷頓預言的文化衝突，這次卻以種族面貌出現。美國白人早已對上伊斯蘭人和俄羅斯人，現在又對上中國人，這是亂世的開始，美國「不能呼吸」群眾暴動只是個開端；美國白人心裡根深蒂固，不讓有色人種有權呼吸，至少不能像白人一樣呼吸，這個有色人種包括美國國內和國外。

(中時 )