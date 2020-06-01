台灣之星1日宣布，第一季串流音樂類電信代收金額季增118%，其中Spotify用戶數較去年底大幅成長近31倍，YouTube Music也在春節與防疫意識推動下，2020年第一季電信代收金額季增33倍。

後疫情時代，許多企業與學校皆經歷了「居家辦公」或「遠距教學」並有賴於數位科技挺過難關，其過程與資源投入，也催生出更為彈性的工作或學習模式。

根據CIO大調查，台灣大型企業中有高達6成企業擁有遠端工作機制並有2成正在進行導入，面對生活模式可預見的改變，虛擬與實體間界線愈發模糊，民眾對於遠距生活的設備需求也應運而生，帶動耳機、筆電等購置需求，其中真無線耳機(TWS)第二季出貨量大增，供應鏈紛紛預估單季營收有望雙位數成長，同時當人們居家時間增長，除硬體需求外，軟體類包括串流經濟也隨之興起。

台灣之星串流音樂類電信代收金額季增118%，其中Spotify用戶數較去年底大幅成長近31倍，YouTube Music也在春節與防疫意識推動下，2020年第一季電信代收金額季增33倍。

面對後疫情時代的新興需求，台灣之星洞察到隨著手機陸續取消3.5mm音源孔，真無線耳機的便攜性也讓其成為市場新寵，更甚拉抬手機製造商整體營收逆勢抗跌，其中尤以AirPods為首，根據全球研究及調查機構「Strategy Analytics」指出，2019年市場售出的真無線耳機當中，每兩副就有一副是AirPods。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星善用大數據探究消費者需求並時刻留心市場脈動，觀察到疫情期間遠距生活逐步融入日常，在消費力受到影響之時，串流音樂類服務與AirPods Pro的需求仍逆勢上揚，同時分析台灣之星AirPods單購用戶年齡層，高達66%為35歲以下青年，面對經濟環境受挫與報稅期至雙重壓力。

有鑑於此，同時考量市場喜好以及時屆報稅季節消費者荷包緊縮，台灣之星推出甫上市就造成全球大缺貨的AirPods Pro(原價7,990元)搭配新款iPhone SE 128GB(原價16,500元)，6月底前攜碼申辦月租999元月租資費方案，手機0元，本月再加送AirPods Pro，現省24,490元，不限速上網加網內語音雙飽，網外/市話爆送900分鐘，待5G來臨，還可享免費5G升級體驗。

(工商 )