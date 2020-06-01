連續8年典禮今年停辦！hito流行音樂獎遭疫情影響取消 14:312020/06/01 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2012年開始連續八年舉行、每年六月大家最期待的華語樂壇盛事「hito流行音樂獎頒獎典禮」，今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網今決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。 (中時 ) #疫情 #hito #音樂獎 #頒獎典禮 #hito流行音樂獎 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 張菲媳墾丁海邊大解放 性感火辣照網暴動了 - 娛樂 昔當紅花旦突消失多年內幕曝光 竟遭第一經濟犯騙婚拍裸照威脅 - 娛樂 男星赴陸拍戲驚見潛規則 萬人迷女星每晚誘全劇組開房 - 娛樂 昔日瓊瑤俊帥小生怎麼了？58歲馬景濤現身五官變形 - 娛樂 方文琳熱褲大解放！一雙細長美腿被看光 超嫩沒輸少女 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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