2012年開始連續八年舉行、每年六月大家最期待的華語樂壇盛事「hito流行音樂獎頒獎典禮」，今年因新型冠狀病毒疫情影響，為顧及大眾、表演者及所有工作人員的健康，經反覆評估討論後，Hit Fm聯播網今決定忍痛取消今年的頒獎典禮，得獎名單將於六月底揭曉。

(中時 )