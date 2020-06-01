台北市長柯文哲妻子陳佩琪指稱，先前台灣以電子郵件示警WHO（世界衛生組織）是「硬ㄠ」。對此，駐德代表謝志偉直言「難道我這陣子都在德國人面前硬拗？」並就信中內容逐句翻譯，表示陳佩琪硬要指衛福部或陳時中硬拗，未免太過份了。

謝志偉在臉書表示，自從4月11日陳時中公布去年寫給WHO的信後，自己不管是德國媒體採訪、國會議員或基金會青年團體分享、交換台灣對武漢病毒之防疫狀況，都用這封信來作為談話資料，沒想到陳佩琪醫師竟公開稱「先前跟世衛的電子郵件爭議，我個人認為這是武漢發佈的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已」。

這樣的說法讓謝志偉陷入難題，「怎麼和我的理解差那麼多？」如果陳佩琪是對的，這事嚴重了，且只怪陳時中「硬拗」也太小兒科了些，何不就直接說他「蓄意詐騙」？

謝志偉按陳佩琪說法，判斷基礎有二：「以我的英文程度」、「當時台灣自己手邊沒有自己的病例」，如果陳佩琪敢這麼說，必然對自己的英文信心滿滿，因此將信中內容逐句翻譯。

第一句：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan,CHINA.

中文：

今天有新聞資訊指出，中國武漢市至少有七例被證實/上報的非典型肺炎病例。（「上報」在此是「往上報」的意思）。

第二句：

Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isloated for treatment.

中文：

他們的衛生當局對媒體回應說，這些病例相信並非SARS；但是樣本仍在檢驗中，並且已經對隔離中的病者進行治療。

第三句：

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.

中文：

如果您有相關訊息可以分享給我們，我們將不勝感激。

第四句：

Thank you very much in advance for your attention to this matter. Best Regards。

中文：

在此先謝謝您對此事的關注。祝好

謝志偉指出，這封信豈止是要個資訊而已，要資訊的基礎是「擔心」和「警惕」，為什麼擔心，就是因為大陸衛生當局所說「Cases were believed not SARS」這句話裡的「were believed」表示「沒十足把握」，換句話說，「這是瞎子吃湯圓，心裡有數」，樣本仍在檢驗中，至少也印證了「小心！」至於要小心什麼，謝志偉直言「小心『人傳人』啊！那怎麼辦？那得『隔離』啊！」換句話說，衛福部這封信有兩個功能：「要資訊」、「給資訊」。

謝志偉說，若連向他那樣一個非醫學系亦非英文系的人，都能讀出這封信裡的「提醒或警告」意涵，那以防疫為重要執掌的WHO對這些描述會無感嗎？可以無感嗎？他們不必回頭趕快去確認並要求大陸「說實話嗎」？即使是要資訊也是一種提醒或警告，「有沒有相關資訊可分享」的意思就是，「有的話，可否告訴我們實況。沒有的話，麻煩趕快去問大陸真相，那是WHO的責任！」

WHO當然可以說沒看到「人傳人」（from human being to human being），謝志偉認為，也不排除他們真的沒感覺，或意味陳時中沒提醒或警告，所以陳佩琪對WHO展現佛心就算了，還倒打一耙，指衛福部或陳時中硬拗，這就過分了吧。

(中時電子報)