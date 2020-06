台北市長柯文哲妻子陳佩琪指稱,先前台灣以電子郵件示警WHO(世界衛生組織)是「硬ㄠ」。對此,駐德代表謝志偉直言「難道我這陣子都在德國人面前硬拗?」並就信中內容逐句翻譯,表示陳佩琪硬要指衛福部或陳時中硬拗,未免太過份了。

謝志偉在臉書表示,自從4月11日陳時中公布去年寫給WHO的信後,自己不管是德國媒體採訪、國會議員或基金會青年團體分享、交換台灣對武漢病毒之防疫狀況,都用這封信來作為談話資料,沒想到陳佩琪醫師竟公開稱「先前跟世衛的電子郵件爭議,我個人認為這是武漢發佈的訊息,我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已」。

這樣的說法讓謝志偉陷入難題,「怎麼和我的理解差那麼多?」如果陳佩琪是對的,這事嚴重了,且只怪陳時中「硬拗」也太小兒科了些,何不就直接說他「蓄意詐騙」?

謝志偉按陳佩琪說法,判斷基礎有二:「以我的英文程度」、「當時台灣自己手邊沒有自己的病例」,如果陳佩琪敢這麼說,必然對自己的英文信心滿滿,因此將信中內容逐句翻譯。

第一句:

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan,CHINA.

中文:

今天有新聞資訊指出,中國武漢市至少有七例被證實/上報的非典型肺炎病例。(「上報」在此是「往上報」的意思)。

第二句:

Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isloated for treatment.

中文:

他們的衛生當局對媒體回應說,這些病例相信並非SARS;但是樣本仍在檢驗中,並且已經對隔離中的病者進行治療。

第三句:

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.

中文:

如果您有相關訊息可以分享給我們,我們將不勝感激。

第四句:

Thank you very much in advance for your attention to this matter. Best Regards。

中文:

在此先謝謝您對此事的關注。祝好

謝志偉指出,這封信豈止是要個資訊而已,要資訊的基礎是「擔心」和「警惕」,為什麼擔心,就是因為大陸衛生當局所說「Cases were believed not SARS」這句話裡的「were believed」表示「沒十足把握」,換句話說,「這是瞎子吃湯圓,心裡有數」,樣本仍在檢驗中,至少也印證了「小心!」至於要小心什麼,謝志偉直言「小心『人傳人』啊!那怎麼辦?那得『隔離』啊!」換句話說,衛福部這封信有兩個功能:「要資訊」、「給資訊」。

謝志偉說,若連向他那樣一個非醫學系亦非英文系的人,都能讀出這封信裡的「提醒或警告」意涵,那以防疫為重要執掌的WHO對這些描述會無感嗎?可以無感嗎?他們不必回頭趕快去確認並要求大陸「說實話嗎」?即使是要資訊也是一種提醒或警告,「有沒有相關資訊可分享」的意思就是,「有的話,可否告訴我們實況。沒有的話,麻煩趕快去問大陸真相,那是WHO的責任!」

WHO當然可以說沒看到「人傳人」(from human being to human being),謝志偉認為,也不排除他們真的沒感覺,或意味陳時中沒提醒或警告,所以陳佩琪對WHO展現佛心就算了,還倒打一耙,指衛福部或陳時中硬拗,這就過分了吧。

