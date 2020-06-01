行政院長蘇貞昌30日視察高雄榮總屏東分院工程，給高雄榮總院長林曜祥隨堂考，問他停車格幾格，答不出來直接當場開罵。但這樣的行為卻引起爭議。新北市議員葉元之替他創成語「貞昌問格」，意味耍官威；國民黨立委吳斯懷今天也批評，這不是考驗行政能力，這是在羞辱人。

吳斯懷說，「為大臣者不欲小察」，意思是當大官的人不要去管枝微末節的小事，蘇貞昌把精力都關注在小事上，國家大事誰來管？請問全國各大醫院院長有幾位答得出來，你們醫院停車場有幾個停車位？請問各部會首長，你們知道部會停車場有幾個停車位嗎？「這不是注重細節，也不是考驗行政能力，這是在羞辱人，這是酷吏和格局的差別。」

吳斯懷認為，這種為官之道，流風所及人人自危，以後蘇貞昌主持會議，視察地方，所有官員必然花費許多精力時間，準備包羅萬象的數據，以備院長大人隨時出招？一天只有這麼多時間，重要政務還有時間關注嗎？政府機關分官設職，分層負責，高階主管不需要鉅細靡遺，事必躬親。「這樣子的心態不是酷吏是什麼？這種格局大概是醫院總務科長的層級吧！」

吳斯懷要蘇貞昌想想，如果蔡英文總統當著部會首長的面直接問蘇貞昌，行政院各部會有多少辦公場所？各部會各有多少員工？當眾洗臉蘇貞昌，請問大家有何感想？

(中時 )