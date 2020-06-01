【現場直播】中央流行疫情指揮中心例行記者會｜2020.06.01

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例(案443)，為50多歲女性，今(2020)年3月至美國出差，5月31日返國。

指揮中心指出，個案5月18日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，21日出現嗅覺喪失情形，31日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心表示，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，已將前後兩排旅客37人列為居家隔離接觸者。

(中時電子報)