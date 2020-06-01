屋漏偏逢連夜雨！美國零售商才剛準備迎接經濟解封帶回的消費人潮，結果沒想到又遇上暴動事件，CNBC報導，包括蘋果、亞馬遜、Target等零售商店都調整了營業時間，以適應宣布的宵禁政策；沃爾瑪更表示，在遭遇暴動人士襲擊部分店面後，將關閉美國數百家商店。

在疫情爆發後，美國各地實施封城，造成許多零售商受到衝擊，隨著5月開始解封，本來期待的消費人潮又遇到阻礙。CNBC報導，由於非裔男子佛洛伊德日前遭到警方暴力執法致死，造成種族敏感議題再起波瀾，許多示威人士上街抗議，進而引發諸多暴力事件，包括蘋果、Target、亞馬遜旗下的全食商店及沃爾瑪等零售店，都傳出被搶劫而遭到破壞。

抗議活動影響所及，可能讓部分零售商好不容易重啟經濟後，又得暫時關閉店面。據CNBC整理指出，目前已公告相關應對示威活動的商店包括：

一、亞馬遜全食商店，其發言人表示，由於抗議活動，紐約市才開放幾周的雜貨配送服務，正提前終止線上訂單；此外也將配合各地宵禁時間，以確保員工安全。

二、蘋果，蘋果提到考量員工安全，我們決定在周日關閉美國部分門市。

三、沃爾瑪，該公司向媒體證實，周日晚上已宣布關閉全國數百家商店，它們也將密切注意局勢，若確保這些地方安全就會重新開放。

四、Target，隨著抗爭活動越演越烈，Target也宣布暫時關閉175家門市，公司表示，受到影響的員工，將獲得最多14天的預定報酬。

五、Nike、Adidas，Nike證實將關閉一些受到影響的店面，此外，Nike為了聲援非裔男子佛洛伊德之死，也將廣告詞改為「For once, Don't Do It」，呼籲各位正視這個議題。至於Adidas，外媒報導，在周六部分門市受到襲擊後，Adidas已暫時關閉美國所有商店，不過並未受到公司證實。

(中時電子報)