夏季穿著西裝拜訪客戶，對外勤業務工作來講十分辛苦，有鑑於此，信義房屋早在2013年夏天即全面推行夏季制服以短袖POLO衫取代西裝領帶，更於2017年改款為夏季制服2.0版本，材質更加透氣，造型走簡約風，符合時下年輕人的潮流時尚感，同時也能減低對空調的使用，節能減碳從每一個人的服裝穿著做起。

對於需要每天外出，勤作社區服務的信義房屋業務同仁來說，服裝的舒適度及辨識度非常重要，隨潮流以及材質的進步，信義房屋2017年推出新一代吸濕排汗透氣棉質POLO衫，相較第一代制服，2.0版本更加透氣，設計方面也將原本的企業LOGO簡化並移至胸口呈現，最獨特之處在於特殊腰身折線剪裁，讓業務同仁更具朝氣及專業，乾淨俐落吸引客戶第一眼的目光。

信義房屋夏季制服2.0版，讓同仁外出輕鬆又有型/業者提供。

信義房屋忠孝店店長季威表示，第一版的夏季制服確實讓第一線同仁在夏天外出時輕鬆不少，而第二版的剪裁及材質更舒服，因為非常透氣，常常在沒有曬到太陽的地方就不會感到悶熱，耐穿又耐洗，同時也讓同仁身形看起來更修長，更具時尚感。另一方面，信義房屋一直以來宣揚環保愛地球的理念不只於總部大樓頂樓增加綠色植被之栽種面積來降低太陽直接曝曬，穿著POLO衫也能進而降低空調之耗電量。

服裝對於房仲服務業給人充滿朝氣的第一印象也非常重要，信義房屋夏季制服2.0版本堅持領子以企業代表色綠色以及紅色所組成，並將第一版袖口上的企業LOGO縮小化並放置於胸口，給消費者更立體的視覺感受。提醒消費者，最近有房仲業者推出類似制服，為避免造成品牌混淆，切記認清有「紅綠色衣領」且「胸口有信義房屋人字LOGO」才是真正的信義房屋夏季制服。

(中時電子報)