隨著基金平台發展日趨成熟，基金平台已成為國人投資基金的主流管道之一，為了擴展市佔率，基金平台不但要給優惠後，也要拼便利，中租投顧宣布，該基金平台將可「當天開戶當天即可下單」！

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，從2020年起，不限制任何基金系列與類型，從該基金平台架上基金申購基金都零手續費，而且是整年度都是零手續費率，讓投資人可以自在地挑選適合自己的投資標的。

除了申購折扣優惠，中租投顧從今年4月甫推出「定期定額天天扣款」、「單筆預約申購」，此二項新功能，中租投顧說，為了強化開戶便利性，進一步開發「當天開戶 當天下單」的線上開戶機制，投資人可選擇以晶片金融卡或是網路銀行等方式，透過線上操作即可快速完成開戶，免除過去紙本開戶郵寄時間，讓基金投資更靈活，可以讓投資人今天開戶、當天可以下單。

另從即日起至2020年底，中租投顧也推出線上開戶優惠活動，中租投顧說，凡透過晶片金融卡或網銀於線上開戶完成者，收到開戶密碼並變更成功時，可享限時3日的定期定額終身零手續費優惠，不限設定筆數且全平台全系列基金皆適用。

(工商 )