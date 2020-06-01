中火拿民眾健康「超前部署」？台電強調，夏季用電若成長超乎預期，或有大型機組事故發生，不排除讓停機半年的台電中火2、3號機重新回歸啟用，對此，台中市府1日態度強硬表示，如果中火違法啟動第2號及第3號機組，市府將依法命其停工，若中火仍違法運作，則依《空汙法》函送偵辦，要求台電遵守法律規定。

台中市府以基於地方環境與市民健康，對台電公司台中火力發電廠超量燃燒生煤行為開罰，卻遭行政院環保署直接撤銷市府環保局的行政處分，甚至針對台中市《生煤及石油焦管制自治條例》的規定出現諸多關切。

台電今日表示，中火2、3號機先前因遭台中市府撤照而停機，但行政院宣告《台中市生煤自治條例》無效，機組可以重新運轉，台電初步估計今年7月中後，夏季最高的負載約3791萬瓩，但供電仍可保住綠燈，現在尚未將中火2、3號機納入供電的行列。

但是，台電以「夏季用電若成長超乎預期，或是有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的2、3號機回歸」，還稱要舉行地方說明會，一旦要啟用，預計約需3至4天的暖機試運轉，立即加入供電行列。

對台電指夏季用電若成長超乎預期或有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的2、3號機回歸一事，市府環保局表示，中火第2號及第3號機組的操作許可證已廢止，在重新取得許可證前，依法不得啟動運轉。

環保局強調，台電在5月22日召開股東常會時表示，到明年夏天都供電無虞，台灣近期也不缺電，因此，目前毫無理由重啟中火第2號及第3號機組；如果中火違法啟動第2號及第3號機組，市府將依法命其停工，若中火仍違法運作，則依《空汙法》函送偵辦，要求台電遵守法律規定。

中火是全國最大發電廠，近期在中市府團隊努力督促下，中火減煤已初見成效，空品也較往年改善，環保保呼籲請中央正視中部民眾健康。若未來中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

(中時 )