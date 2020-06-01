新竹市民族公園改造設置全台僅有的「環狀鞦韆場」，市長林智堅親自下場體驗。（羅浚濱攝）

新竹市民族公園設置全台僅有的「環狀鞦韆場」，使用上很安全。（羅浚濱攝）

新竹市民族公園設置的「環狀鞦韆場」，大人體驗可回想兒時記憶。（羅浚濱攝）

新竹市民族公園設置全台僅有的「環狀鞦韆場」，1次可供8人同時使用。（羅浚濱攝）

新竹市老舊的民族公園，有低窪積水及被雜物占用等問題，經市府進行大改造，全區有無障礙步道，並設置全台僅有的「環狀鞦韆場」，1日熱鬧完工啟用，市長林智堅為學生推鞦韆外也下場體驗，說「我會帶自己的孩子來玩盪鞦韆！」

林智堅指出，上任後推動進擊的公園計畫，5年投入近5億改善23座公園，民族公園是第22座，最後1座建國公園完成後，就達成改造公園的階段性目標。

林智堅表示，市府改造公園都要達成3大目標，首先提供無障礙設施，讓小孩、老人及身障者方便進入，2是要有特色，像民族公園「環狀鞦韆場」，1次可供8人同時使用就是最大亮點，最後則要保留大樹與綠地，讓來散步的民眾涼爽又舒適。

城銷處表示，民族公園過去部分區域被民眾堆置雜物，環境髒亂，鋪面也多為水泥及高壓磚，綠地少下雨就積水，以營建署補助873萬元改善，保留既有大樹，修剪梳理原有植栽，並加種開花性植物，減少硬質舖面，增加草地綠蔭，創造季節不同特色。

更重要的是，將民族公園打造成兒童遊戲區，設置環狀鞦韆、陽光草坡、跳跳板遊戲區及親子花架長廊；在樂齡體健區設置長青設施和體健設施，並規畫全區無障礙通路，娃娃車及輪椅皆能順利通行，同時加裝63盞燈具，充足照明提供民眾夜間安全的休憩環境。

(中時 )