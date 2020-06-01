高齡81歲白霞女士出生淡水，父母務農、自幼家境貧困，5歲就被送往鄰村當養女，小學三年級時生母病重，她趕回探視，因沒錢就醫，年僅49歲的母親因應逝世，深受打擊的白霞立願有朝一日定要幫助窮苦人，1982年成立「快樂愛心會」，開始以每月500元向外募集，再匯集送錢給需要幫助的個案，歷經38個年頭，「快樂愛心會」今由創始人白霞率領一群均齡75歲的媽媽們，捐贈1輛復康巴士給新北市政府，白霞說「快樂愛心會雖然解散了，但透過復康巴士，希望讓愛可以延續下去。」

新北市社會局表示，白霞自幼清苦，長大嫁給軍人後，生活稍微安頓，她沒忘記心中願望，1982年間和一群志同道合的媽媽友人們成立『快樂愛心會』，開始以每月500元向外募集，然後再匯集送錢給需要幫助的個案。

白霞回憶說道，早期眷村生活也不豐裕，有時去勸募還碰到對方說，「我都欠人幫了，哪有能力再幫你？」但她仍不氣餒，持續招募會員收費行善，會員最多時達到400人。

白霞表示，在訪個案送救助金時，曾遇到個案做化療，脖子有個洞，形容枯槁，有會員問她：「白姐你會不會害怕？」她說，當下心中念頭只想幫助他趕快好起來，減輕痛苦，因此只有不捨，並不覺害怕。

跟著白霞到處收錢、訪個案、送救助金的林麗莉、葉貴蓮、賴嬋娟、林淑妙等幹部志工表示，快樂愛心會每年約服務90到100名個案，每案急難救助金5000元，一年約需50萬元。個案來源大多是社會局各社福中心提供，也有中和、板橋、土城、三峽等公所轉介，遇到較特殊個案，幾位幹部和白姐都會另外自掏腰包幫忙。

白霞說，她和志工幹部年歲都大了，慈善事業交給年輕人，因此決定將會務結束，剩餘90萬元愛心款項，加上大家募捐，購買一部上百萬元復康巴士，以快樂愛心會名義捐給新北市政府，因為許多服務的個案也都有搭乘復康巴士就醫，希望以此方式來延續服務。

謝政達表示，快樂號是新北市第556輛復康巴士，非常感謝愛心會的媽媽們，市府一定會善用，讓大家可以在馬路上看到她們的用心。

(中時 )