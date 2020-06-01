這幾個月因為小心防範疫情的關係，各行各業都多少面臨工作機會減少的情況，包含演藝圈，不少藝人在此時開設YouTube頻道分享生活Vlog，而曾之喬相對特別，將頻道當作節目在操作，不但有單元企劃，還找星友們助陣，才開播2個月就破20萬訂閱人數，處女作〈聊姐了解〉更突破百萬閱覽數，而頻道月營收最近被曝光，她也坦言有轉換跑道的意願。

據《鏡週刊》報導，曾之喬之所以開頻道，是發現自己最想做的不是唱歌也不是演戲，「我是最想講話」，去年她出書分享自我成長，得到許多溫馨回饋，讓她覺得很有意義，也表示喜歡聊天跟聆聽，勝過寫書，因此決定開頻道，從頭開始摸索如何企劃、主持，但也強調自己不是YouTuber，只是練習製作想要的內容，試著跟網路有連結，也不確定能持續多久，但鬆口坦言可能從藝人逐步轉型成影音部落客。

曾之喬的頻道，目前企劃了〈聊姐了解〉及〈我是在演藝圈長大的〉兩大單元，邀藝人好友來聊天，深獲觀眾喜愛，甚至有影片突破百萬點擊，而根據她頻道的20萬訂閱數，加上影片點閱數，推估光是YT頻道平均月收入為20萬，未來若有廣告分潤，月營收可能上看50萬。

(中時電子報)