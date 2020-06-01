王莫昀／台北報導

夏月電價今起跑！台電表示，夏季到來，民眾因增加冷氣空調用電，每月每戶平均用電增加約40％，因而易有感電費增加，不過全國仍有近400萬戶因用電較少完全不受影響，台電為鼓勵民眾節電，續推節電獎勵活動，只要登錄且實際節電，就可享獎勵優惠，歡迎民眾為了地球也為自己荷包，一同節電。

台電表示，台灣去年每戶平均每月用電量約326度，在非夏月期間每戶平均月電量是287度，到了夏季6至9月因為氣溫上升而致月用電量也增加至404度。相較於非夏月期間用電量明顯高出40％(117度)，也因而每月電費平均增加約410元，其中304元（74％）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅106元。

夏月電價上路後，每月用電120度以上才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國376萬戶民眾每月平均用電在120度以下，另有超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元。主要受影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶比例2.3％。

台電指出，針對紓困部分，截至5月31日止，台電已協助超過45萬戶受疫情影響的用戶，減免超過23億元電費，台電更預計整體減免金額可上看200億元。

(中時 )