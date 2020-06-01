嘉義縣新港奉天宮邀請文昌國小於凌霄寶殿2樓展覽廳，辦理師生聯展「藝綺繪趣」。（張毓翎攝）

嘉義縣新港奉天宮協助在地學校深耕藝文教育，由廟方提供場地，讓各級學校展出師生的藝文創作，今年6月1日至8月31日邀請文昌國小於凌霄寶殿2樓展覽廳，辦理師生聯展「藝綺繪趣」，董事長何達煌在1日開幕式表示，欣逢開台媽祖來台400年，特邀藝術教育推動卓越的文昌國小參展，邀請民眾前來參拜時，也能參觀新港孩子的藝術創作。

今日開幕式，新港鄉長林茂盛、新港鄉農會總幹事林雅欣、新港藝術高中校長王崇懋、新港國中校長林琬玲、文昌國小校長賴英杰等人皆出席，賴英杰表示，這次聯展作品不限主題，讓學生創作出心中最真、最原始的想法，其中，展出的作品，包括寫實、抽象、具象的，參展的孩子在各項美術比賽，都有非常傑出的成績。

文昌國小不僅在美術有卓越表現外，國樂團與絲竹團更多次拿下全國音樂比賽特優第一名的成績；賴英杰特別感謝奉天宮提供孩子一個優質的展演空間，另，結合嘉義縣政府「621日環食」，學校國樂團將於21日在民雄表演藝術中心舉辦「太陽頌」成果發表會，歡迎民眾屆時前來參與。

(中時 )