田馥甄一月無預警釋出全新單曲〈懸日〉，立即氣勢如虹攻佔各大數位音樂排行榜，MV敲碗近半年終於在今天1日上線，令人驚喜的是，田馥甄親自擔綱女主角演出，鮮少在MV出演的她化身成月子中心的婦產科醫師，而男主角則是今年人氣爆表、戲劇男神許光漢；兩人在MV裡飾演大學生情侶，首次搭檔對戲默契十足，田馥甄笑說：「因為我們很專業呀，跟光漢演戲可以讓自己年輕20歲！」許光漢則趁拍攝空檔浪漫開撩，在田馥甄手上吹氣，解釋這個行為叫「我在乎你」，幽默耍冷互動。

MV劇情橫跨歲月、身份，田馥甄、許光漢從一對兩小無猜的大學生、穿著學士服開心拍著畢業照、演變到出社會情逝後，如今男方擁有幸福家庭，對比男方體貼地陪伴老婆來產檢，把細心呵護的牽手交託給田馥甄照料，兩人針對劇情呈現不同氛圍，大學生時甜蜜跳起佛朗明哥舞、在醫院兩人獨處的真實敘舊、在為舊愛的老婆產檢、還有三人共處診間看報告的兩樣情；最糾心的是，當天最後一場田馥甄的獨角戲，她手拿著精心挑選的嬰兒口水巾，原想送上祝福最終卻還是送不出去的兩難，隨著劇情情緒止不住流下淚水。

田馥甄未曾與許光漢合作過，但對他在電影《陽光普照》中的演出非常深刻，許光漢則相當興奮能參與這次MV演出，打趣說：「很開心！從小就聽她的歌長大！」自爆有次私下遇到本尊，田馥甄還故意逗他：「不要被我的美嚇到！」讓他覺得好親民；拍攝當天兩人得四眼相接、即興跳舞，許光漢坦言，「一開始的確不敢看她，後來比較熟就發現姐很容易親近，度過一個愉快的下午」。

田馥甄（左）與許光漢首次合作。（何樂音樂提供）

田馥甄在MV裡展現精湛演技。（何樂音樂提供）

(中時 )