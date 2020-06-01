高雄市長韓國瑜向行政院訴願委員會提起罷免案訴願，行政院訴願委員會5月28日裁定罷免案宣告成立，停止執行於訴願人的利益與不停止執行於公益的影響，應以維護公民行使參政權之公共利益為優先保護對象，而無停止執行之必要，駁回訴願。

罷韓案6月6日即將提票，韓國瑜因對中選會查對通過罷韓連署人達法定提議人數，以及中選會宣告罷韓案成立不滿，向行政院訴願委員會提出訴願。主張中選會對違法的罷免提案，應不予受理。

行政院訴願委員會在「訴願決定書」明白指出，「訴願駁回」。其中並提及，至訴願人申請停止執行中選會109年1月20日函、109年4月17 日公告，但中選會公告高雄市第3屆市長罷免案宣告成立，難謂合法性顯有疑義。

訴願會也認為，停止執行罷免於訴願人的利益與不停止執行於公益的影響，應以維護公民行使參政權之公共利益為優先保護對象，而無停止執行之必要；「又本案事證明確，所請言詞辯論，亦無必要」。

訴願會也說，訴願人如不服本決定，得於決定書送達之次日起2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。

(中時 )