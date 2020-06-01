新竹市衛生局王宗曦在「長照防疫最想問」做介紹，指能協助民眾增進長照防疫知能。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市衛生局4月起陸續自不同長照場域，蒐集55位民眾最真實的長照防疫問題，再邀請21名專家學者協助解惑，集結成長照防疫照顧大全，1日正式發表第一本民眾版的長照防疫工具書「長照防疫最想問」，在後疫情時代，加倍守護家中長輩的健康。

衛生局長王宗曦指出，這是國內第一本專門以長輩、照顧者和長照工作人員的需求為出發點的工具書，像體溫測量該以哪一種溫度指標為標準？失智症患者不願戴口罩怎麼辦？在家長輩有哪些可維持肌力的運動？透過工具書的閱讀都能提供最適切的解答，協助民眾增進長照防疫知能。

王宗曦表示，目前新冠肺炎疫情趨緩，但其他病毒仍無所不在，為避免傳染性疾病成為長者健康負擔，長照防疫鏈應趁全民防疫意識提高之時及早建立起來，做好長照防疫不僅是保護長輩、長照工作者，也能保護自己、保護全體社會。

王宗曦並表示，這本書有全台21位專家，以口語化說明，提供最能信賴且最務實的防疫重點與各式小撇，適用長照防疫場景涵蓋居家生活、社區活動到住宿機構，在自主健康管理和失智照顧上，個人、照顧者及長照工作者，均可在書中找到適用的情境及標準作業程序，進而鞏固長照防疫的最前線。

(中時 )