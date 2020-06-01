美國總統川普在上周末對港版國安法的「強烈反應」，被市場解讀為雷聲大，雨點小，且並未波及美中貿易協議，該局面不僅刺激港股在周一大幅反彈逾800點，更激勵包括台股在內的亞洲地區主要股市，幾全面大漲，台股並再度重返年線與萬一，短線仍有機會伺機向半年線挑戰。

受惠法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶，積極逢低回補股票，加上散戶對台股波段重拾信心，使雙王之權王台積電、股王大立光猛醒，率電子族群包括被動元件、矽晶圓、IC設計與PCB等強勢反彈，但仍有LED如晶電、與部分半導體相關股票如華邦電等表現疲軟，只是並未影響多方攻堅企圖心。

金融股方面，兆豐金雖演出弱勢，但國泰金、富邦金及第一金等力挺多方穩盤；傳產龍頭股方面，台塑四寶受惠國際油價回穩也穩步走高，加上台泥、亞泥、遠東新、統一、長榮海運及中鋼等，都站在多方，使盤勢開高之後欲小不易，加權股價指數終場大漲136.86點，報11079.02點，漲幅1.25%，成交1663.98億元。

店頭市場方面，受惠電子股重返主流，化解部分生技股與防疫概念股拉回壓力，且電機、紡纖、化學、鋼鐵、航運、營建與觀光等族群，悉數收紅，係盤勢開高之後不回頭主因，指數終場勁揚1.33%，報149.34點，再創今年2月底以來波段新高水準，成交495.66億元。

上市櫃股票今表現不錯者，具法人著墨相關股票，包括欣興、大同、智擎、GIS-KY、穩懋、景碩、台塑、緯創、台新金、義隆及宏碁等，波段仍值持續追蹤。

業內人士指出，台股重登萬一與年線關卡，單日成交量雖無法有效放大，但不排除係投資人對後市仍有所期待而惜售，部分原因也有軋空手味道，在國家隊法人護盤不手軟，與新冠疫情將逐漸遠颺下，大盤波段穩步震盪趨堅仍審慎樂觀。

(工商 )