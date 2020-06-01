面對全球疫情帶來的短期流動性危機，投資人需要更專業的資產配置，並尋找進場最佳契機。法國巴黎人壽推出「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（委託柏瑞投信運用操作）」，於台新銀行代理銷售之尊爵威利、威利達人及好利滿滿投資型保單中提供保戶更多元且穩健的投資選擇。有別於一般傳統投資帳戶股六債四的比投資比重，「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（委託柏瑞投信運用操作）」將投資比重鎖定在全球多元資產、ESG永續投資債券收益策略、以及全球特別股資產，抓準市場最新投資趨勢，為投資人帶來更多機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，在面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽依舊持續致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，面對市場波動，以客戶需求為中心是我們不變的宗旨，無論在產品與服務，我們不斷推陳出新，洞悉市場趨勢，以數位的方式提供客戶所需的資訊，以利有效分析以及即時反應市場變化。

本次尊爵威利、威利達人及好利滿滿投資型保單商品中提供的「法國巴黎人壽特別優利投資帳戶（委託柏瑞投信運用操作）」，是透過柏瑞投信專業代操團隊投資範圍包含全球各類資產基金，以及指數股票型基金（ETF），利用三大策略結合最新投資趨勢來降低投資風險和波動度，期望為保戶追求更穩健的投資報酬，除了轉投入型可累積投資資產外，並提供月撥現型，以期在低利環境，提供保戶作為建立穩健金流的新選擇。

策略一：掌握全球投資契機，以多元資產和動態調整股債基金之配置，以實現全天候的解決方案。策略二：跟著巴菲特投資特別股，著重標的特性的收益較好、利息收入較穩定的特別股基金。策略三：搭配ESG（永續投資）債券基金之投資帳戶，風險低一點、搭上世界投資趨勢。 柏瑞投信總經理董俊男表示，柏瑞投信擁有在地化投資團隊，可以充分整合集團國外資源，做出最適切的投資決策。柏瑞投信長期以來關注國際市場上的固定收益產品發展趨勢，台灣團隊也一直致力於固定收益產品的開發和研究，為台灣投資人提供完整、豐富、具有特色的多元產品。

保戶可透過投資型保單平台架構，完成資產配置規劃及保險保障，滿足人生各階段財務目標與風險保障。法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

(工商 )