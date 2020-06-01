張藝興出道八年近日推出第四張個人專輯《蓮》，繼搶先曝光、掀起全球熱潮的單曲〈玉〉之後，專輯同名主打歌〈蓮〉接力而來，〈玉〉是他以虞姬視角重繹《霸王別姬》的故事，〈蓮〉則是以項羽為視角，對「霸王」的理解和塑造。張藝興採用「雙生」音樂概念打造出新專輯，〈蓮〉的MV讓人過目難忘，如電影般的高規格高質呈現，他以帥氣的古裝造型登場，以現代強勁的Krump舞風融合在古代戰爭場景中，霸氣撼動全場。

張藝興日前率先發行的破題單曲〈玉〉，一上架就旋風贏得好成績，上線12小時，立刻占據7個國家的ITUNE單曲榜前三名，並雄霸5個國家冠軍寶座；新專輯《蓮》用「前世＆今生」的對照隱喻，將專輯分為上、下兩個篇章，先推出的「前世」篇章中融合了中國文化和西方音樂節奏，葫蘆絲、二胡、琵琶、笛子、京劇與電子合成器音色相互對抗又交融，讓張藝興音樂中的前世畫面漸次鋪開，將他一直致力的M-POP帶入下一個章節。

專輯同名歌曲〈蓮〉是以霸王項羽的角度詮釋「霸王別姬」的故事，古往今來未有人將項羽與「蓮」這個意向相連結，但在張藝興眼中，項羽一生孤傲的自負和自信，寧可戰死沙場也不妥協的桀驁精神，正是「出淤泥而不染」的完美寫照。為了展現霸王的豪氣又蒼涼故事，〈蓮〉MV的拍攝更是場面浩大，高規格的場景令人震撼，張藝興以帥氣古裝扮相登場，現代少年遙憶2200年前的項羽在烏江身死時不過而立之年，與當年的霸王展開跨越時空的對話。

張藝興古裝扮相拍新歌MV。（張藝興工作室提供）

張藝興古裝扮相拍新歌MV。（張藝興工作室提供）

(中時 )