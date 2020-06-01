謝璨羽使用水彩，墨汁，用簡單的線條，繪出將近百位的醫護人員，致敬醫護對台灣防疫的付出。(吳建輝攝)

謝蕭味說，她喜歡體驗人生，到處玩留下足跡。圖為她手繪2015年成功挑戰動力飛行傘食的情形。(吳建輝攝)

為期兩個月的展期，祖孫兩人聯手展出近百幅的作品。(吳建輝攝)

高齡90歲的謝蕭味奶奶，一生到訪超過50個國家，5年前大腸癌手術後，住進了衛福部彰化醫院護理之家，雖然現在有輕微失智狀況，但她時常利用閒暇時間作畫，畫出她的遊歷，而謝奶奶的孫子就是藝術家謝璨羽，祖孫兩人今聯手在彰化醫院藝文走廊舉辦聯展，利用畫筆，展開一場精彩的對話。

活潑開朗的謝蕭味，50歲左右創業賣起內衣褲，賺了錢跟團周遊54國，從沒跟子女拿過錢，熱愛享受人生的她，2015年還成功挑戰動力飛行傘，謝蕭味說，她喜歡體驗人生，到處玩留下足跡，不只是青春不留白，老年生活也要活得精彩。

33歲的藝術家謝璨羽，也是華夏科技大學數位媒體設計系助理教授，他說這次展覽相當興奮，為期兩個月的展期，祖孫兩人聯手展出近百幅的作品，奶奶的作品以回憶台灣與國外遊歷作為呈現，他則繪出將近百位的醫護人員，致敬醫護對台灣防疫的付出。

謝璨羽說，奶奶的創作不設限，色彩鮮明，想到什麼就畫什麼，她通常午睡起床後開始作畫，隨意拌起顏料、拿起畫筆，便開始隨心所欲揮灑創作，從日治時期、美軍空襲，到53歲首次出國，一筆一畫彩繪出其精彩的人生。

而謝璨羽本身則使用水彩，墨汁，用簡單的線條，來表達呈現對醫護人員的敬意，希望民眾經過時能停下腳步，稍緩疫情所帶來的不安感，也能想起這段時間所有辛苦的醫護人員，跟著他的畫作，一起為所有防疫英雄加油。

(中時 )