今（1日）起口罩販售解禁，量販店由家樂福搶頭香，68家量販門市限量販售3款醫療級口罩共1萬8720包，每店平均分配100至200包，銷售好的分店如社區型的天母店最高可到300包，每人限購1包，今早開店上架雖無排隊人潮，但陸續有人購買。

家樂福今開賣優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩，每包5入或7入裝，69元至79元，每人限購1包。（家樂福提供）

這次家樂福推出的優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩，S號和M號皆5入裝、79元，1片約16元，小顏S號7入69元，1片約10元，有網友質疑是大陸製，價格比現有實名制1片5元的價格高約2至3倍，對此，家樂福表示：「這是疫情之前進口的存貨，因應口罩解禁才開賣，售價也是照著市場既有的定價，並沒有漲價販售。」至於國產廠商口罩還在接洽。

愛買今18時起在新竹以北10家量販門市今18時起限量開賣500盒台灣製盒裝「醫用成人口罩」，每盒50片裝、299元。（愛買提供）

此外，愛買稍早也表示，新竹以北10家量販門市今18時起限量開賣500盒台灣製盒裝「醫用成人口罩」，包含在基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店附設的藥局皆販售，首批各店約分配50盒，每盒50片裝、299元，共2萬5000片，每片5.98元，與實名制每片5元差不到1元，每人限購1盒。預計本周全台門市供貨量可達2500盒、12萬5000片。

(中時 )