台中市南屯區大江戶町鰻屋江姓負責人特別捐贈60份豐盛餐點，提供南屯派出所員警享用。（盧金足攝）

為感謝新冠肺炎疫情嚴峻防疫期間，站在第一線執勤守護全民的警察，台中市南屯區大江戶町鰻屋江姓負責人特別捐贈60份豐盛餐點，提供南屯派出所員警享用，盼能讓員警身心飽足，更有力量繼續站在第一線維護地方治安、交通工作。

江姓業者表示，台灣的防疫工作能做到成為世界的標竿，就是因為每一個政府單位都很盡忠職守，用心守護著台灣人民，這次準備一點心意是想感謝在地派出所的辛勞付出，特別捐贈店內熱門餐點共60份，便當內容含鰻魚、黑胡椒豬柳、炸蝦、蒸蛋等多樣精美主菜色，讓用膳的員警讚不絕口。

江姓業者感謝員警不怕危險、辛苦為社會付出時，更要用最具體的行動和警察站在一起，台灣連續一個月無本土確診案例，第一線守護的同仁絕對是功不可沒。

南屯派出所所長周景彬表示，新冠肺炎疫情期間，員警工作負擔較重，特別感謝在地民眾對同仁的關懷與支持，成為警察堅強有力的後盾，為警界注入一股令人振奮的暖流，警民齊心合作，落實防疫新生活規範，一起平安渡過這段艱難的時期。

(中時 )