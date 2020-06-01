他是他，也是他。還記得嗎？台灣首對成功分割的連體嬰兄弟忠仁及忠義，出生於民國65年12月23日，從小活在鎂光燈下長大的兩人，出生時，胸部以下相連，兩人共用1個骨盆、2付脊椎骨、3隻腳，各自有食道、胃、小腸及2個膀胱等。

分割滿40周年，弟弟張忠義接受《中時電子報》專訪，與哥哥張忠仁真情告白。(照片/邱子軒 拍攝)

兄弟倆出生的狀況，在醫學上稱「三肢坐骨」連體嬰，分割上是最有難度的手術。民國69年9月10日，台大醫院動員36人組成醫療團隊，以12小時馬拉松式手術，當時由中視獨家全程轉播。最終成功分離的兩人，一人一腳存活下來，便震撼各界，也創下亞洲第一對坐骨連體嬰分割紀錄。

忠仁、忠義兄弟倆時常往返醫院進行手術。(照片/張忠義 提供)

不過，當時醫生估計他們活不過20年，但40年過去了，兄弟倆不畏身體殘缺，反而展現強韌生命力。只可惜造化弄人，哥哥張忠仁民國109年1月31日，突然在公司昏倒，隔日清晨突發腦幹出血驟世，享年42歲，獨留弟弟張忠義，也令眾親友相當不捨。

忠仁、忠義兄弟倆從小相依為命。(照片/張忠義 提供)

從小得不到家庭的溫暖，三天兩頭就得往醫院跑，為了避免街訪鄰居議論紛紛，父親時常一大清早，便趕緊把他們叫起床，從偏鄉到都市的醫院報到。忠義坦言，從小內心感到非常不平衡，自己為什麼不能和一般小孩過一樣的生活?一路上雖獲得許多人幫助，當自己有能力時，倆兄弟不想再當手心朝上的人，憑自己能力，努力過更好的生活，便在士林夜市賣起口香糖。

忠仁、忠義不畏身體缺陷，更展現強韌生命力。(照片/張忠義 提供)

先天上身體的殘缺，求學時，引來同儕間異樣眼光及言語霸凌，最慘時更有人踹他拐杖害他下巴撞到。忠仁、忠義沒有怨天尤人，反倒認為那就是成長的過程，兩人相依為命、互相扶持。

忠仁、忠義過去時常往返醫院開刀。(照片/張忠義 提供)

從小缺少雙親的愛與溫暖，特別珍惜兄弟這份親情，因為這世上，唯一最重要、最親愛的家人只剩彼此，他們一心一意渴望一個完整的家，加倍努力賺錢，在三重找到固定的居所，所有的家電、家具都是倆人努力辛苦買來的。

忠義婚後育有一對雙胞胎。(照片/張忠義 提供)

忠義回想起哥哥出事當天，沒有任何徵兆，台大醫院的一通電話，發出病危通知，並要他有所心裡準備，是巧合?還是冥冥之中注定?忠義回想起，哥哥離世的當天，新買不久的手機螢幕突然破裂，下一通電話就是醫院的來電。

前總統馬英九出席忠仁告別式悼念。(照片/張忠義 提供)

哥哥突然的驟逝，忠義坦言非常遺憾，從沒親口和他說過「我愛你」。連體嬰兄弟情，彼此承諾過，誰先走要為對方好好活著，兩人缺少父母的愛，長大後也早已釋懷，忠義受訪當天，言語中 盡是對哥哥百般的思念與不捨，現在最大的心願，就是幫哥哥繼續完成夢想，快樂、健康的度過每一天，就是對他最好的思念方式。

(中時電子報)