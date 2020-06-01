北市李姓男子今年2月29日在PTT八卦板留言「我朋友發燒20天了，要求醫生檢驗，醫師說依衛福部規定，你沒資格檢驗」，刑事局以散播新冠肺炎疫情不實訊息送辦，士林地檢署日前偵結，認為李男是在敘述朋友就診的過程，並沒有散播不實訊息，予以不起訴。

41歲李姓男子在批踢踢實業坊八卦版標題「Re：[新聞]南韓新增594確診「全境瘋狂激增」境內」文章下方留言「我朋友發燒20天了，要求醫生檢驗，醫生說依衛福部規定，你沒資格檢驗」等內容。

其他網友留言「幫高調，想看是不是造謠」，經刑事局依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例當中散布不實訊息罪函送法辦。李男應訊坦承留言，但堅決否認散布不實訊息，辯稱朋友發燒去台大醫院急診，經醫師照X光、聽診及詢問相關旅遊史而診斷為流感，並未對他朋友進行新冠肺炎篩檢。

不過，李男所稱發燒20日是記錯，有再留言澄清是發燒1周，其餘留言均屬實，只是單純表達他朋友經醫生診斷不符新冠肺炎檢驗要件。

檢察官以內容在陳述友人因發燒多日而就醫，經醫師診斷不須做嚴重新冠肺炎篩檢等情，並沒有散布與疫情有關的不實訊息。而李男的友人在警詢時，確實也說前往台大醫院急診，反覆發燒4天才退燒，就診過程並未進行新冠肺炎檢驗，檢察官認為並無捏造虛構事實，予以不起訴。

(中時 )