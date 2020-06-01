電商平台 618 強檔大戰今(1)日起提前揭開序幕，為了搶攻年中檔期，並且在疫情趨緩的階段，迎接可能的購物爆發期，讓今年的 618 電商活動話題不斷。為了搭上這波銷售列車，小米官方已確認將會在本月 11 日透過線上直播發表「小米手環 5」，期待在 618 檔期中刷足存在感！

小米手環官方微博正式宣布，6 月 11 日將會以直播方式發表「小米手環 5」，並以「一樣的我，這次很不一樣」作為宣傳標語，讓人對於小米手環 5 的升級幅度備感期待。自此之前，已有不少小米手環 5 相關的傳聞曝光，包含螢幕有望從 0.95 吋升級到 1.2 吋、增加模擬式指針錶盤，此外運動追蹤模式預計再增加 5 種(橢圓機、瑜珈、划船機、室內腳踏車、跳繩模式)，讓運動模式追蹤功能上看 11 種。並有望增加血氧濃度(SpO2)追蹤、女性月經週期紀錄等功能。

小米官方確認，小米手環 5 將在 6 月 11 日發表。(摘自小米手環官方微博)

另外，由於市場特性的不同，傳出今年小米手環 5 可能會有中國大陸版以及國際版之別。前者預計支援 NFC、內建語音助手為「小愛同學」；海外版則預計 Amazon Alexa 語音助手，會否支援 NFC 仍待確認。

從預定發表時間來看，小米手環 5 選在 6 月 11 日亮相，明顯就是為了搭上 618 電商檔期。這會不會讓小米手環 5 預計在其他市場開賣的時間點因此延後，仍待了解。小米在台推出小米手環 4 時，維持了與小米手環 3 一樣的價格(NT$865)，今年推出小米手環 5 時，台灣米粉還有沒有機會能擁有這項福利(更新不加價)，需以小米公布的最終結果為主。

(科技)