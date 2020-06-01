新冠肺炎疫情衝擊就業市場，但連鎖餐飲集團王品（2727）因應下半年各品牌展店人力儲備需求，宣布將在第三季大舉徵才，釋出高達500個正職職缺，其中石二鍋、12MINI共釋出儲備店經理及區長100名職缺，預計15～20日在台北、台中、高雄舉辦聯合面試活動。

隨著台灣疫情趨緩，民眾外出用餐消費意願及信心提升，餐飲業門市來客數5月起逐步回溫，使營運逐步走出谷底。王品今（1）日放量穩揚，終場上漲1.36％、收於74.5元，已回升至1月20日封關日以來近4個月高點。

受疫情衝擊，主計總處日前公布4月失業率突破4％、創近7年同期最高，尤以服務業就業人數月減3.4萬人影響最大，住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業減少最顯著。人力銀行指出，6月後預計28萬名大專應屆畢業生投入勞動市場，失業率恐持續攀高。

不過，王品因應下半年各品牌展店人力儲備需求，集團旗下王品牛排、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、青花驕、聚鍋、和牛涮等品牌，預計將招募超過300名基層正職人才，任用薪資皆最少31,000元起。

而今年擔當展店主力的石二鍋、12MINI，除了基層正職職缺外，亦釋出儲備店經理、儲備區長職缺，面試通過錄用為正職人員後，將由見習襄理做起，起薪含全勤獎金至少31,600～35,800元。

其中，石二鍋儲備店經理釋出60名需求，鎖定具服務業管理經驗的求職者，經4～12個月精實培訓並通過考核，每月起薪、管理津貼加獎金挑戰42,000～55,000元。

至於儲備區長則釋出40名需求，自見習襄理做起，通過6個月培訓、結訓後1年內升任區

長，每月起薪、管理津貼加獎金為33,000～35,100元。

王品表示，人才是台灣餐飲業最重要的資產，集團持續透過多品牌發展策略，培養人才的創新能力、給予多品牌歷練機會，期盼改善台灣餐飲產業人才發展瓶頸，同時盡力提升各項工作條件，希望讓更多優秀的餐飲人才根留台灣。

(時報資訊)