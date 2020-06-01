新冠肺炎衝擊各行各業，觀光旅遊業開始思考以多媒體型態做旅遊體驗，元培醫大觀光系 也超前部署「網紅直播體驗教室」，日前進行專題競賽線上發表，並加入直播觀眾按讚搶獎金的餘興節目，學生做網紅直播初體驗，也培養掌握觀光產業的脈動。

元培醫大觀光系日前舉辦108學年度專題競賽，在系上新設「網紅直播體驗教室」進行，有別一般專題製作多以小論文形式的做法，觀光系學生可選擇製作學術專題或實務專題，展現多元能力。

實務專題方面，幾個關注觀光行銷的組別，提出以line貼圖或Flipboard個人電子雜誌行銷特定景點、活動或美食的可能方案，也有實地走訪Ig熱門景點做深度旅遊並拍攝微電影，可看出學生都具備觀察並掌握觀光旅遊業最新脈動的能力。

而學術專題方面，有從各種面向切入探討台灣觀光業發展狀況，及針對觀光業衝擊島嶼生態與環境等議題提出省思，學生們以嚴謹的研究方法，對相關現象做出充分的研究，試圖從觀光業未來從業人員的角度提出建言。

觀光系主任林宛瑄表示，觀光系非常注重觀光旅遊業與多媒體結合所能發展出的可能性，從建置網紅直播體驗室開始，後續已著手規畫VR旅遊體驗講座與計畫，致力培養能掌握這一波新脈動的多媒體跨域人才。

(中時 )