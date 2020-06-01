景美醫院自德國引進一床要價300多萬元的手術床，不僅可提升手術的流暢度，也能確保手術過程中不會因任何一點震動影響到手術的精準度。（圖／久和醫療儀器公司提供）

因應高齡化及運動風氣盛行，骨科疾患需要更精準的醫療，佳醫集團投入資金，採購全台頂尖的防落塵手術室、核磁共振及顯微微創手術投備，提供該院轉型以骨科為主軸的專科型醫院，並由前三軍總醫院骨科主任莊仕勇擔任執行院長，莊仕勇今在交接典禮上表示，未來將鎖定脊椎及骨關節微創手術，專業度將更勝大型教學醫院。

景美醫院已成立逾40年，全院有114張病床，以收治需呼吸治療的慢性病患為主，但隨著醫療趨向精準化及專業分工，以及社會變遷對骨科手術的需求急速增加，該院耗時3年籌備、整合各方資源轉型為骨科專科型醫院，並由骨科名醫莊仕勇擔任執行院長，今（1日）進行交接典禮。

莊仕勇曾任三總骨科主任，專精骨科微創手術，累計人工關節手術6000多例、微創脊椎手術約4000多件。

景美醫院轉型骨科專科醫院，購入頂尖顯微鏡（見圖）搭配微創器械，專做脊椎及骨關節微創手術。（圖／久和醫療儀器公司提供）

目前北巿並無全方位骨科專科醫院，僅南部有脊椎外科專科醫院，莊仕勇表示，北巿大型醫院林立，醫師多集中在大醫院的骨科，但骨科又分很多次專科，在人力有限的情況下，導致很多醫師要跨領域，很難專注在特定手術上，景美醫院則將人力、物力全部投入脊椎及骨關節兩種微創手術，專業度將更勝教學醫院，預計7月1日起收治手術病患。

為打造頂尖骨科醫院，莊仕勇表示，景美醫院將成立脊椎微創手術中心、骨關節微創手術中心及幹細胞治療中心，並引入核磁共振、電腦斷層及微創手術所需的頂尖顯微鏡與微創器械，其中兩間手術室更採取高規格的微生物菌落數管控，其中一間落塵控制在千級以下，為國內地區醫院罕見，可將患者術後感染機率降至0.2%以下，遠低於平均值1%。

此外，為提升骨科微創手術的精準度，莊仕勇說，景美醫院自德國引進一床要價300多萬台幣的手術床，不僅可提升手術的流暢度，也能確保手術過程中不會因任何一點震動影響到手術的精準度。

莊仕勇說，景美醫院將以骨科中的骨科為發展核心，從7月1日起收治骨科手術病患，讓患者從檢查、開刀到術後照顧，都享有最專業、安全、舒適的醫療的照護。

(中時電子報)