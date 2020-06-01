是方電訊(6561)1日股價飆高至破400元，以408.5元作收，創下掛牌以來最高價，應櫃買中心要求，盤後公布近期財報數字。

是方電訊4月營收2.07億元，年增2%，稅後純益4,800萬元、年增2.1%、每股稅後盈餘(EPS)0.68元，年成長1.5%。2020年第一季營收6.17億元，年增4.0%，第一季達毛利率44.5％，EPS為2.11元。

總經理劉耀元日前表示，分析是方電訊從2016年一直到2020年第1季，營收、獲利、毛利率均維持逐年穩定成長態勢，主要原因包括四大產品線中，雲端及IDC營收快速成長加上又是高毛利率產品線，帶動公司整體營收及獲利成長。其次，是方所有服務中，9成屬於收取月租費的服務，使得營收得以每年穩定成長，這與其它電信業者以語音為主要收入不同。

後疫情時代，劉耀元認為，雲端及IDC業務成長動能持續看好，疫情對於是方而言反而因為視訊及雲端需求增加、帶動網路流量爆發，看好是方全年營收獲利再成長。

(工商 )