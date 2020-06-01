時代力量日前公布最新民調，其中民眾對於總統蔡英文滿意度方面，68%感到滿意，比上個月下滑8.9%，而行政院長蘇貞昌的滿意度65%，也比上個月下滑7.9%。對此，台師大政研所教授范世平指出，小英在20-29歲的滿意度減少甚多，且罷韓要北漂的年輕人返鄉投票，這點要注意了。

據時代力量智庫最新民調結果顯示，在蔡英文施政表現上，68%感到滿意，和4月76.9%的滿意度相比，下滑8.9%。另外，蘇貞昌的部分，滿意度為65.0%，比起上個月72.9%的滿意度，下滑7.9%。

對於「時代力量」這份民調，范世平在臉書發文指出：

范世平臉書。（摘自范世平臉書）

1.蔡英文仍維持68%的高支持率，蘇貞昌不遑多讓，也有65%。

2.但與4月中旬的民調相較，蔡英文的滿意度下滑8.9%，不滿意度增加10.4%，一來一往差距近20%。

3.與4月中旬的民調相較，蘇貞昌的滿意度下滑7.9%，不滿意度增加8.9%，一來一往差距近17%。

4.這是一個警訊，顯示蔡英文與蘇貞昌的「蜜月期」已經結束。1月11日大選後兩人聲勢來到頂峰，接著「武漢肺炎」防疫成功，滿意度再創高峰。

5.如今進入「紓困」與「振興」的階段，前一陣子的紓困亂象讓蔡英文與蘇貞昌的民調快速下滑。防疫陳時中的神話即將結束，紓困與振興還看不到陳時中在哪裡。

6.蔡英文在20-29歲的滿意度減少甚多，少了14.7%，同一年齡層對蘇貞昌的滿意度下滑更多，少了22%，都遠高於平均值。罷韓需要北漂的年輕人返鄉投票，這值得特別注意。

(中時電子報)