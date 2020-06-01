為何不是6／1解禁 陳時中：希望走完四波潛伏期 14:242020/06/01 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為何不是6/1解禁 陳時中：希望走完四波潛伏期。(翻攝自中時電子報YT) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內將在6月7日全面解禁人流控管等措施，而不是自6月1日起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天解釋，之所以訂在7日解禁，是因為希望能讓國內走完四波的完整潛伏期，希望透過這樣的方式，能讓指揮中心對於國內的狀況掌握更完整。 (中時 ) #國內 #走完 #四波 #潛伏期 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 荷包大失血！國內油價下周大漲1.1元 近3個月最貴 12:392020/05/28 財經 下週汽油喊漲1.1元 但觸亞鄰低價幅度將減碼 14:132020/05/28 財經 治療重症病人 食藥署核准瑞德西韋藥品輸入 13:052020/05/30 生活 墾丁10幾年沒看過這人潮！業者求陳時中1件事 13:092020/06/01 生活 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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