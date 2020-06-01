國內將在6月7日全面解禁人流控管等措施，而不是自6月1日起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天解釋，之所以訂在7日解禁，是因為希望能讓國內走完四波的完整潛伏期，希望透過這樣的方式，能讓指揮中心對於國內的狀況掌握更完整。

(中時 )