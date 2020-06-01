美國非裔男子佛洛伊德遭警方暴力執法致死，引發全美大規模暴動，外交部已將部分區域列為紅色旅遊警示。民進黨副祕書長林鶴明今天表示，這一次的美國社會衝突，起因當然是美國社會內部固有的族群對立問題，但是否有其他境外勢力介入並擴大衝突值得觀察。

佛洛伊德日前在明尼蘇達州遭到白人警察以膝蓋壓頸，當時不斷哀嚎並慘叫，但警方不為所動，佛洛伊德最終窒息而死，過程被路人錄下發布到網路上，引發群眾嘩然，大批民眾示威抗議並發生數起暴力衝突，多個州宣布進入緊急狀態。

長期關注網路平台和社群工具操作的林鶴明今天在臉書表示，2016年美國大選出現通俄門事件，選後特別檢查官查出俄國通過社群網站影響美國社會的證據，包含金流。

他說，境外勢力介入他國，最大目的是為了擴大社會內部分歧，這點在2016年川普與希拉蕊的選舉中就已經得證。境外勢力不一定是支持某一方，而是要透過擴大他國內部社會衝突，達成境外勢力的最大利益。

因此，這一次的美國社會衝突，林鶴明認為，起因當然是美國社會內部固有的族群對立問題，但不能迴避的是有沒有其他境外勢力介入並擴大這個社會衝突，絕對值得觀察。

尤其當境外勢力開始出現線上與線下合作的情形時，某種程度也可以視作滲透程度已經到達成熟的階段。他說，美國上次期中大選就已經出現中國在美國農業州刊登廣告企圖影響美國選民的具體個案了。

林鶴明表示，刊登廣告還僅止於代理人和代理商之間就可以處理，但是若這次美國社會衝突有其他線下行為出現的話，這無疑是新的操作模式的誕生。

(中時 )