大聯盟與球員工會的談判陷入僵局，雙方立場差異很大還有得喬，新球季能否開打仍是未知數。球團希望少打一些比賽減少虧損，並多扣球員一點薪水；工會的立場剛好相反，想增加比賽來減少扣薪。

由於新冠肺炎疫情的關係，無法開放球迷進場，多打多虧錢，大聯盟主張球季縮短為每隊例行賽82場，7月4日開打，例行賽9月27日就結束。球員則依薪資高低大幅減薪54％至78％不等，薪資越高損失越多，明星球員首當其衝。

工會則主張球季拉長到114場（原162場），球員按場數比例減薪，這樣平均只需減30％，且球季要提早在6月30日開打，10月31日結束，比賽場數、賽季時間、減薪數額三方面，勞資雙方差距真的相當大。

只有季後賽雙方立場接近，大聯盟規劃的擴大參與制，將有多達14隊進入季後賽，工會樂觀其成，並且主張明年延用，甚至主張在休季後另辦明星賽或全壘打大賽，增加額外收入。

工會並主張，若季後賽取消，球團收入短少，薪資1000萬美元以上的球員可以延遲付款，期限為明後年，估計總數約1億美元。還有明年春訓資方必須付給球員1億美元，這與本季前提前支付給球員的1.7億美元薪水類似。

此外，如果球員認為比賽環境不夠安全，也有權利選擇退出比賽，但未出賽者就不能領取應得的薪資。

(中時 )