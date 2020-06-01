陽明山國家公園獲得國際寧靜公園組織認識，成為世界首座「都會寧靜公園」。陽明山國家公園管理處已定於本周四，世界環境日在遊客中心舉行世界首座「國際都會寧靜公園」授證暨記者會。

陽管處表示，2018年，世界知名錄音師同時也是「一平方英吋的寂靜」( One Square Inch of Silence)的作者戈登˙漢普頓(Gordon Hempton)應邀來陽明山國家公園，帶領民眾進行了「聆聽寂靜工作坊」，當時戈登˙漢普頓就驚豔於陽明山豐富與繽紛的聆聽條件。

戈登˙漢普頓在2019成立國際寧靜公園(Quiet Parks International, QPI)組織後，便力邀陽明山國家公園加入「都會寧靜公園」(Urban quiet parks)的行列，共同推動保護越來越稀少的「自然寧靜」。經過陽明山國家公園管理處與台灣聲景協會的協助與推動下，陸續完成了陽明山聲景研究調查案與聲景教案設計，與解說員和講師培訓課程。將夢幻湖步道規劃成境內第一條「寂靜山徑」，同時出版「在湖畔傾聽」的有聲書，多次為社會大眾舉辦聆聽導覽的活動，兩年多來成果斐然，並被國際看見。

陽管處說，今年6月5日，世界環境日 (World Environment Day)，陽明山國家公園即將正式成為世界第一座「都會寧靜公園」，當日上午9時30分假遊客中心第一視聽室舉行授證儀式暨記者會。現場將由QPI認證委員范欽慧女士授予本處認證狀，並邀請與會嘉賓至夢幻湖實地體驗陽明山的聲景特色。此活動也宣示著台灣的國家公園將正式走入「聲景保育」的時代，為保護「自然寧靜」而努力。

(中時 )