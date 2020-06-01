日本安全名單沒有列台灣？ 陳時中：還沒定案 14:272020/06/01 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本打算放寛泰國、越南、澳洲、紐西蘭的人員限制，主要是經貿考量。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣已經連續50天沒有本土疫情，各界關心為什麼台灣沒有被列入這波安全名單？ 對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日本邊境管制上有自己的考量，不過台灣的外交單位已經在聯繫中，目前來說，外交來說沒有完全定案，這還只是日本對於邊境管制的想法。 (中時 ) #安全名單 #台灣 #邊境管制 #定案 #日本 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 Visa：純網銀開戶意願逾六成 04:102020/05/28 投資理財 安聯人壽加碼福利 留才留財 04:102020/05/28 全球財經 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 14:082020/05/28 生活 邵雨薇殺魚初體驗 剝皮挖內臟超俐落 17:232020/05/29 娛樂 LG首發5G手機 拚重返十大品牌 04:102020/05/30 產業特刊 Audi Innovation Award 6／7截止徵件 04:102020/05/30 企業經營 首次亮相 台哥大「AR飛船秀」抵新莊悍將主場 23:092020/05/30 財經 葛曉潔被甩靠周杰倫療傷 04:102020/05/31 娛樂新聞 疫情趨緩 台灣高鐵聚陽轉晴 04:102020/06/01 證券．權證 報紙不再晚安 晚報揮別台灣 10:332020/06/01 生活 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。