日本考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣已經連續50天沒有本土疫情，各界關心為什麼台灣沒有被列入這波安全名單？

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，日本邊境管制上有自己的考量，不過台灣的外交單位已經在聯繫中，目前來說，外交來說沒有完全定案，這還只是日本對於邊境管制的想法。

(中時 )