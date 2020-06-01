恢復機場轉機業務？指揮中心：本周提出規劃 14:302020/06/01 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恢復機場轉機業務？指揮中心：本周提出規劃。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，國內機場也可望即將重啟國際轉機的業務，中央流行疫情指揮中心今天表示，上週已與民航局與機場公司協調，盤點出航廈內的空間是否能規劃出轉機專用動線，若本周能提出規劃，未來就可望恢復機場的轉機業務。 (中時 ) #轉機 #機場 #業務 #解封 也許您會感興趣 推薦閱讀 美鐵裁員兩成 急求紓困 04:102020/05/28 全球財經 美房市好轉 助漲木材價格 04:102020/05/28 全球財經 陸4月工業利潤 年減4.3％ 04:102020/05/28 全球財經 疫情趨緩 台商籲擴大兩岸復航 04:102020/05/28 全球財經 黃志芳：線上展覽將成為新常態 04:102020/05/28 產業．科技 中美硝煙再起 陸平衡基金抗震 04:102020/05/28 投資理財 讓民粹降溫是紅綠迫切的責任 04:102020/05/29 論壇廣場 吳東昇：紡織景氣比旅遊業慘 04:102020/05/29 財經要聞 力抗六絕魔咒 五族群漲率高 04:102020/05/31 財經要聞 斯洛維尼亞抗疫成功 04:102020/05/31 專題周報 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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