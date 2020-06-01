新冠肺炎疫情趨緩，國內機場也可望即將重啟國際轉機的業務，中央流行疫情指揮中心今天表示，上週已與民航局與機場公司協調，盤點出航廈內的空間是否能規劃出轉機專用動線，若本周能提出規劃，未來就可望恢復機場的轉機業務。

(中時 )