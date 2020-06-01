勞動部長許銘春留任，在未來四年，她認為過去未完成的《最低工資法》與《勞工職業災害保險及保護法》，是主要的兩大修法工作。國民黨立法委員蔣萬安表示，政府應告知民眾推動修法期程，不是一拖再拖，而且「這兩項修法都是蔡英文總統前次競選的政見」，再加上勞保年改議題，破產在即、是絕對不能逃避的議題。

根據最新的精算報告，勞保基金在2016年的潛藏負債高達8.96兆元；但到了2018年底，這個數字暴增近一成，負債增加8,500億元，達到9.81兆元，在2026年就會面臨破產。蔣萬安指出，勞保基金的問題在潛藏債務大、所得替代率低、甚至每年撥補200億元，基金仍然將於2026年破產

蔣萬安說，「勞保應儘速改革，越晚改，問題越多」，把問題找出來，做好社會溝通，尤其台灣少子化情況嚴重，未來會面臨勞動人口的減少，在這樣的趨勢下，勞保年改是不能迴避的議題。年金要改，他認為「開源、節流、挹注資金」這三方向都不能少，在挹注資金的部分，建議一次多一點，除了安民心，也讓基金可以有資金充分運用投資，收益能夠多充實勞保基金。

針對最低工資法，蔣萬安認為，勞動部還有很多基本功要做，包括勞動部確實掌握領取基本工資勞工的人數、對產業的衝擊影響評估，還有要應當拿出每次基本工資提升後，後續效應及影響的追蹤跟研究。他說，要去了解有多少基本工資勞工因此離職、全年沒有調漲薪資、福利是否有縮水，甚至中位數薪資勞工薪水是否也跟著調升，以及每次調漲後對物價的影響，作為立法的參考。

蔣萬安指出，目前草案中，有兩個部分應當要調整，包括行政院應該尊重基本工資審議結果，不能不予核定，以及基本工資指標不能只有CPI，應加上經濟成長率。

而勞工職業災害保險及保護法，蔣萬安認為目前職災認定數量低、職災補償給付率低、職災保險費率低，無法確實保障勞工，現行職災體系的問題，因此對職災保險單獨立法的建議，沒有固定雇主的臨時工、零工，是相對職災高風險者，若未能強制納保，可能失去擴大納保對象的立法本意、各行各業的的保險費率應該精算後，採取不同標準。雖然勞工職災保險法將受僱勞工都被列為強制納保對象，但沒有固定雇主的臨時工、零工，是相對職災高風險者，若未能強制納保，可能失去擴大納保對象的立法本意，而且各行各業的的保險費率應該精算後，採取不同標準。

(工商 )