勞動部長許銘春520繼續留任，對於未來4年，她預計將繼續完成《最低工資法》與《勞工職業災害保險及保護法》。時代力量國會黨團總召、立法委員邱顯智表示，立法的方向都是正確的，但最低工資法的部分，時代力量黨團也有提出版本，希望能參考每月最低生活費、同時納入就業扶養比，以公式的方式訂出基本工資，讓最低工資不但可以養活勞工本人、還可以照顧受撫養家人。

邱顯智指出，時代力量黨團在上一屆就有提出版本，因為最低工資是涉及勞工及其家庭工作與生存權的基本權保障，但過去基本工資審議委員會都透過勞資政學委員討論方式，常被詬病淪為喊價，「強調最低工資的調整應該要有較為具體明確的基準和指標」，不應該只參考消費者物價指數（CPI），必須要將就業服樣比考慮進去。

邱顯智說，一份薪資很少是為了養活一個人，特別是邊際勞工，可能需要靠這一份薪水養活自己、還有要養活被撫養的人，「但我們現在最低工資的概念，是只能讓勞工一個人活下去」。

邱顯智在擔任律師時期，曾遇到不少嚴重職災的案件，談到勞工職業災害保險及保護法，他也相當感慨。他說，很多勞工遇到職災，常常會不知所措，職災補償範圍常無法彌補真正的損害範圍，「可能告一個民事損害賠償，還要遇到舉證責任問題、雇主脫產問題」，最後如果到頭一場空，對勞工來說其實是沒有保障的。

勞工職業災害保險及保護法的重點在擴大納保範圍、調整保險費率、提高投保薪資、提升給付水準等。邱顯智都相當認同，認為這些都應該是應該要修改的方向，但希望勞動部在立法的同時，也要兼顧實務，例如擴大納保範圍是只要受雇登記有案的事業單位勞工，不論僱用人數都要強制納保，這時候就必須要考慮到如何勾稽、避免黑數的出現。

另外，在勞保基金最快在2026年破產，邱顯智認為，勞保年改是一個一定要做、必須要趕快做的重要事件。他指出，時代力量黨團也提出了勞保年金改革版本，希望可以調高保險費率，逐年調整幅度，從第一年的10％開始，每年調高1％，至最高17％；調整費率分攤比例，也就是雇主、政府、勞工的比例由現行的7：1：2，調整成為6.5：2：1.5。

除了給付金額的天花板，邱顯智也主張應該要訂出一個「樓地板」，也就是明定老年年金給付之金額不得低於老年基本保證年金之額度，才能真正地確保勞工的老年生活無虞。

(工商 )