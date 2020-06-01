中央流行疫情指揮中心中資訊組組長簡宏偉今(1)日表示，科技防疫在本次國內COVID-19(新冠肺炎)疫情防治扮演極為重要的角色，從邊境管制到社區管理，建置多項智慧防疫系統及訂定「實聯制措施指引」，像是「入境檢疫系統」使用率已達90％，「電子圍籬系統」裡居家檢疫者出框（跑出指定範圍趴趴走）的比率，也從30％大幅度降低到0.3％，協助防疫作業的效果也更趨明顯。

簡宏偉指出，我國智慧防疫系統包括「入境檢疫系統」，從旅客入境健康聲明即開始彙整相關資料，並拋轉至「防疫追蹤系統」，提供第一線民、警、衛政人員關懷防疫使用，並以透過電信定位訊號的「電子圍籬系統」協助落實居家隔離/居家檢疫措施。針對系統取得的個人資料，目前也依相關規定，規劃資料盤點及刪除等作業，以保護民眾個資。

簡宏偉進一步說明，隨著智慧防疫系統功能持續強化及配套措施逐漸完善，「入境檢疫系統」使用率從原先啟用時的74％提高至90％，入境到關懷的時間，也從原本的19小時縮短為4.5小時；此外，「電子圍籬系統」裡居家檢疫者出框的比率從30％大幅度降低到0.3％，協助防疫作業的效果也更趨明顯。而我國智慧防疫系統也成為世界各國觀注的焦點，包含澳洲、加拿大、美國、英國、日本及新加坡等國都來詢問運作機制及交流。

隨著國內疫情趨緩，為讓民眾生活及產業經濟能於一定的安全條件下，逐步恢復正常運作，簡宏偉表示，指揮中心規劃「實聯制措施指引」，兼顧疫調需求及個人資料保護，以個人資料最少侵害原則，著重在疫調時可立即聯繫的資訊蒐集，並供各界因地制宜，配合實際環境條件，掌握重點加以運用。「實聯制措施指引」特別要求，應指派專人辦理並善盡資料保護責任，所蒐集個資最多只能存放28天，這些資料主要是配合疫調需求時使用，不得為目的外之利用等。

考量部分國家防疫措施鬆綁後有疫情再起的情形，簡宏偉表示，我國也持續運用科技技術整備相關的防疫措施，以因應未來可能的疫情風險，例如：規劃使用人工智慧技術與GPS技術，協助個人自主健康管理的App，或使用藍牙技術的社交距離App，降低社區傳播的機會。目前國內疫情和緩，雖無啟動這2個App的必要，但若世界各國政府有需要，我國非常樂意提供原始碼，為全球防疫盡一份心力。

(工商 )