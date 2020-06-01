美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全民怒火，炸開美國長久以來嚴重的種族歧視問題，各州爆發激烈示威與抗議。但並非所有白人都討厭非裔人士，推特上流傳暖心畫面。白人警察擁抱痛哭的非裔少年，告訴他「我們都會站在一起」；也有警察對著示威民眾單膝下跪，希望社會不要再有衝突。

美國喜劇演員特倫斯·威廉姆斯（Terrence K. Williams）在推特分享一段畫面，片中白人警察看見哭泣的非裔少年，主動上前擁抱對方，最後還將人擁入懷中安慰。威廉姆斯痛心表示，「這是美國，看到主流媒體分裂大家，讓我很傷心，他們不斷推動所有警察討厭黑人、所有黑人討厭警察。」

威廉姆斯說，「事實上我們彼此之間沒有仇恨，我們都是同一個種族，就是人類。」貼文一出，超過4000多人轉發，萬人按讚，引起迴響。另外，各地都有警察向示威者單膝下跪，希望民眾可以感受到他們的誠意，雙方和平對話。

佛洛伊德之死引起全美人民憤怒，德州、亞利桑那州以及維吉尼亞州宣布進入災難緊急狀態；除此之外，全美18州27個城市實施宵禁。

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(中時電子報)