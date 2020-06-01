國內保健食品市場產值2018年已達820億元，乳酸菌類(包括優酪乳、稀釋發酵乳、乳酸菌粉末、膠囊及錠狀等相關產品)產值更達101億元，黑松(1234)董事長張斌堂說，保健品市場連年看漲，將努力深耕此一市場，並加強數位行銷模式，接下來將秉持生活品牌、超越代理、進化銷售三大核心策略，持續在飲料本業、飲料策略聯盟、酒類代理及保健事業上努力。

張斌堂指出，隨著疫情逐漸回溫，消費信心回籠，滿足消費者對健康的需求，公司與日本好侍集團攜手推出L-137乳酸菌膠囊，聯手揮軍保健品市場，這次使用日本好侍集團研發的L-137熱去活乳酸菌推出的新品，也是從聚焦的三大策略之一「生活品牌」出發。

L-137熱去活乳酸菌，具備耐胃酸、耐高溫、耐久存特性，穩定性更高，除了膠囊之外，更能廣泛應用在其他產品型態上，像是常溫飲料。

據Transparency Market Research透明度市場研究，到2018年底，益生菌市場產生的全球收入估計約為67.7億美元，預計在預測期內將以8.3％的複合年增長率增長。

而日本方面，日本乳酸菌食品市場更是蓬勃發展，據富士經濟發布資訊顯示，2018年日本乳酸菌市場產值已達7793億日圓，預估2019年至少成長至7930億日圓，顯示市場發展成熟、多元。

迎接後疫情時代，提供消費者更優質的保健新選擇，黑松L-137植物乳酸菌膠囊預計6月下旬在「黑松生技H+」網站開售。看準目前消費行為的改變，L-137植物乳酸菌膠囊跳脫過往實體通路鋪貨形式，改以數位行銷為主，建立品牌電商官網「黑松生技H+」，直接面對消費者進行銷售。

張斌堂說，2020年疫情衝擊各產業，今年邁入第95年的黑松企業，秉持在地品牌的社會責任，透過黑松沙士70周年MV，傳達「不好的事情會過去，好的事情持續努力」的核心理念，希望為社會帶來正面力量，同時，更以實際行動捐出旗下黑松沙士、韋恩閃萃黑咖啡、FIN乳酸菌補給飲料等產品逾3萬箱，感謝防疫人員的努力，以實際行動展現對第一線英雄的溫暖支持及陪伴。

(時報資訊)